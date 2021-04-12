Курс валют НБУ на 12 квітня 2021 в Україні

12 квітня курс долара та євро в Україні трохи втратив свої позиції. Іноземна валюта зараз коштує дешевше проти 9 квітня.

Станом на понеділок, 12 квітня 2021 року Нацбанк встановив курс долара в Україні на рівні 27,90 грн/1$.

Долар коштує дешевше проти п’ятниці. 9 квітня курс американської валюти становив 27,97 грн/1$, тобто на 7 копійок більше.

Станом на 12 квітня Нацбанк також встановив курс євро на рівні 33,15 грн/1€. Валюта нині коштує на 7 копійок менше проти п’ятниці 9 квітня.

Курс валют НБУ на 12 квітня 2021 року

$1 – 27,90 грн;

€1 – 33,15 грн;

1 польський злотий – 7,30 грн;

10 російських рублів – 3,61 грн.

Яким буде курс валют у квітні

Другий місяць весни, квітень, в Україні почався з валютних коливань. На початку перших чисел курс валют у квітні був на рівні 27,82-27,83 грн за $1. Однак з 5 квітня курс долара підскочив, а потім знову здешевшав.

Економіст Олександр Хмелевський зазначає, що протягом квітня не варто очікувати значних коливань курсу долара. Він пояснює цю думку тим, що зараз Україна має достатні валютні резерви, щоб запобігти зниженню курсу гривні щодо інших валют.

Також економіст відзначає, що ситуація з пандемією коронавірусу та посилений карантин у багатьох областях також сприяє зниженню національної валюти. За його словами, очікується, що протягом квітня курс долара перебуватиме на рівні 27,8-28,5 грн за $1. Економіст радить українцям зберігати свої заощадження в іноземній валюті, зокрема в доларах та євро.