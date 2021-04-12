Іноземним ВНЗ дозволили відкривати свої філії в Україні – умови

Іноземні заклади вищої освіти зможуть відкривати свої філіали в Україні. Але для цього їм буде потрібно отримати дозвіл від Міністерства освіти і науки.

Якщо ВНЗ хоче відкрити своє відділення в Україні, то він повинен входити до одного з міжнародних рейтингів QS World University Rankings, The Times Higher Education World University Rankings, Academic Ranking of World Universities — World Top 500 Universities і посідати там не нижче, ніж 3000 місце.

Щоб отримати дозвіл, іноземний заклад вищої освіти повинен подати у МОН копії установчих документів та документи про:

наявність ліцензії (інших документів дозвільного характеру) на освітню діяльність в країні резидентства та документи про акредитацію (визнання) освітніх програм;

досвід утворення та діяльності територіально відокремлених структурних підрозділів за кордоном;

мету відкриття та види діяльності філіалу, ділові відносини з українськими партнерами та перспективи розвитку співробітництва;

місцезнаходження філії, яку планують утворити, і заплановану кількість працівників, зокрема іноземних громадян;

характеристики освітніх програм.

Але дозвіл на відкриття філії в Україні не зможуть отримати заклади з іноземними інвестиціями держави-агресора, держави-окупанта, а також заклади, зареєстровані на території держави-агресора і ті, у яких кінцевим бенефіціарним власником є держава-агресор або окупант.

Водночас обмеження на створення філій діятимуть у Києві, Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі.

У березні цього року Український інститут майбутнього оприлюднив опитування, згідно з яким кожен п’ятий випускник збирається вступати до іноземного ВНЗ.

Водночас лише 30% вважають, що здобувати вищу освіту потрібно тільки в Україні.