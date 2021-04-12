PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Наташа Тарчевська |

Кличко розповів, коли можуть продовжити локдаун в Києві

Мер Віталій Кличко пояснив, чи продовжуватимуть жорсткий карантин у Києві.

Кличко розповів, коли можуть продовжити локдаун в Києві

Під час свого брифінгу він заявив, що рішення про продовження локдауну або його скасування буде ухвалено в середу, 14 квітня.

Наразі карантин у Києві офіційно діє з 5 до 16 квітня.

– Міська влада виходитиме виключно з епідеміологічної ситуації. Ми робимо все, аби захистити здоров’я і життя киян, – підкреслив мер.

Віталій Кличко також перерахував усі ті заходи, які здійснює КМДА для якомога швидшого виходу з критичної ситуації з коронавірусом.

Йдеться про:

  • підготовку і забезпечення ліжок для прийому хворих на коронавірус;
  • забезпечення лікарень медикаментами, киснем, засобами індивідуального захисту;
  • виплати надбавок київським медикам.

Коронавірус в Києві

Станом на ранок понеділка, 12 квітня, коронавірус у Києві виявили ще у 537 осіб.

Для прикладу, на минулому тижні статистика фіксувала понад 1,8 тис. нових випадків Covid-19 за добу.

Як зауважив Віталій Кличко, про спад захворюваності не йдеться.

Різке зниження нових випадків пояснюється вихідними днями, коли столичні лабораторії не тестують на Covid-19.

З початку пандемії від ускладнень, викликаних коронавірусом, у Києві померло вже 3 932 людини, одужало 111 216 пацієнтів.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка