На Донбасі від вогнепального поранення загинув український військовий

В зоні проведення ООС під час ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Він отримав поранення, несумісне з життям.

Український боєць загинув внаслідок прицільного обстрілу збройними формуваннями Російської Федерації позицій оперативно-тактичного угруповання Північ.

Зараз на місці працює керівний склад військової частини та робоча група Військової служби правопорядку Збройних сил України. Про обстріл і загибель військового вже повідомили представникам ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

В оперативно-тактичному угрупованні Північ заявили, що дії російських окупантів вкотре підтверджують те, що ворог цілеспрямовано порушує режим припинення вогню та не бажає дотримуватися режиму тиші.

Напередодні, 11 квітня, на Донбасі загинув український військовий, ще один отримав поранення.

Крім того, у зоні проведення операції Об’єднаних сил зафіксували дев’ять обстрілів з боку проросійських найманців і проліт ворожого безпілотника.