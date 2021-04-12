померла мати Блаженнішого Святослава

Мати глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, Віра Шевчук, померла у місті Стрий Львівської області після тяжкої недуги на 74-му році життя.

Віра Шевчук майже все життя працювала у місцевій музичній школі викладачем з фортепіано, повідомляє УГКЦ.

12 квітня о 19.00 в поминальній каплиці храму Святих Володимира і Ольги у відбудеться парастас, а похорон – 13 квітня об 11.00.

Поховають матір Святослава Шевчука у Стрию, де живуть батько та брат Святослава Шевчука.

– Усі ті коридори, класи музичних шкіл у Стрию й Самборі, де вона працювала – то був простір, у якому я виростав. Пізніше, коли я ходив до школи, мама мене брала до музичної школи, щоб робити уроки, – згадує глава УГКЦ своє дитинст.

За його словами, мама одним вухом слухала, як грає студент, і одночасно дивилася, як він робить уроки.

Блаженніший Святослав (Шевчук) уже 10 років очолює Українську греко-католицьку церкву – з 27 березня 2011 року.

Напередодні десятої річниці інтронізації він розповів Фактам ICTV про церкву у період Революції Гідності, під час пандемії, вакцинацію від Covid-19 і плани на майбутнє.

Джерело: УГКЦ