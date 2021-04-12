PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Суспільство
Юлія Захарченко |

На Закарпатті посилюватимуть карантин в окремих громадах – голова ОДА

У Закарпатській області запроваджуватимуть окремі додаткові карантинні обмеження в територіальних громадах залежно від захворюваності на коронавірус.

На Закарпатті посилюватимуть карантин в окремих громадах – голова ОДА

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. За його словами, у протоколі Державної комісії ТЕБ та НС зазначено п’ять громад, в яких потрібно запровадити посилені карантинні обмеження.

– Закликаю підприємців бути відповідальними, оскільки йдеться про те, як довго ви зможете працювати, – сказав чиновник.

Політик зазначив, що таке рішення ухвалили для того, щоб зберегти життя та здоров’я людей.

Карантин у Києві

Мер столиці Віталій Кличко пояснив, чи продовжуватимуть жорсткий карантин у Києві. Політик розповів, що рішення про продовження локдауну або його скасування ухвалюватимуть 14 квітня.

Наразі карантин у Києві офіційно діє з 5 до 16 квітня. Під час посилених обмежень громадський транспорт працює лише за спеціальними перепустками, також обмежена робота закладів громадського харчування.

Фото: Pexels

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка