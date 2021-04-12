У Закарпатській області запроваджуватимуть окремі додаткові карантинні обмеження в територіальних громадах залежно від захворюваності на коронавірус.

Про це заявив голова Закарпатської ОДА Анатолій Полосков. За його словами, у протоколі Державної комісії ТЕБ та НС зазначено п’ять громад, в яких потрібно запровадити посилені карантинні обмеження.

– Закликаю підприємців бути відповідальними, оскільки йдеться про те, як довго ви зможете працювати, – сказав чиновник.

Політик зазначив, що таке рішення ухвалили для того, щоб зберегти життя та здоров’я людей.

Карантин у Києві

Мер столиці Віталій Кличко пояснив, чи продовжуватимуть жорсткий карантин у Києві. Політик розповів, що рішення про продовження локдауну або його скасування ухвалюватимуть 14 квітня.

Наразі карантин у Києві офіційно діє з 5 до 16 квітня. Під час посилених обмежень громадський транспорт працює лише за спеціальними перепустками, також обмежена робота закладів громадського харчування.