До кінця року в Україні буде високий рівень захворюваності на коронавірус. Таку думку під час прес-конференції озвучила Тетяна Чумаченко – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри епідеміології Харківського національного медичного університету.

– Я не прогнозую, що до кінця року у нас буде ситуація така, що ми зможемо вести звичайний спосіб життя. Все одно захворюваність буде досить висока, більша, ніж рік тому.

На думку Чумаченко, українці до кінця року житимуть у напрузі. Влада буде то посилювати карантинні заходи, то послаблювати.

Епідеміологічна ситуація залежатиме від низки факторів, зокрема від контактів між людьми та інтенсивності вакцинації.

Коронавірус в Україні

Ситуація з поширення коронавірусу в Україні почала покращуватися. Станом на ранок 12 квітня МОЗ підтвердило 7 856 нових випадків Covid-19.

За добу зареєстровано 287 смертей, госпіталізація знадобилася 2 770 пацієнтам.

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