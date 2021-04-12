План Covid-вакцинації і довіра до щеплень: Рада заслухає звіт Степанова

Верховна Рада під час години запитань до уряду 16 квітня хоче заслухати доповідь міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо ситуації з вакцинацією від коронавірусу.
Про це під час погоджувальної ради парламенту повідомив заступник глави фракції Слуга народу Олександр Корнієнко. Зокрема, він зауважив, що було б цікаво почути від МОЗ, як у відомстві планують збільшувати довіру населення до вакцинації і що відбувається з додатковими партіями вакцин.
– Буде справедливо на годині запитань до уряду заслухати знову пана Степанова з питанням видозмінення або удосконалення національного плану вакцинації, щоб він доповів нам, що відбувається з цими додатковими партіями вакцин і що робиться для того, щоб збільшити довіру населення до вакцинації, – сказав Корнієнко.
Водночас голова Верховної Ради Дмитро Разумков додав, що Максима Степанова запрошують на годину запитань до парламенту.
Позачергові засідання Ради
Напередодні стало відомо, що у вівторок та четвер, 13 та 15 квітня, можуть відбутися два позачергові засідання Верховної Ради.
Народні депутати планують розглянути низку законодавчих ініціатив. Серед них законопроект про збільшення штрафів за брехню у декларації та навмисне неподання документу державними службовцями.
Також у випадку ухвалення законопроекту чиновників зможуть позбавляти волі терміном до двох років.