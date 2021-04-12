Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання 13 квітня о 16.00 позачергового пленарного засідання парламенту. Провести його вимагали 153 депутати.

На засіданні народні обранці розглянуть проект Постанови ВРУ про вжиття невідкладних заходів щодо належної профілактики, діагностики та лікування хворих на цукровий діабет дітей.

Крім того, йтиметься про повернення пільгового тарифу на електроенергію для населення за перші 100 кВт/год.

Депутати опрацюють звернення до Кабміну щодо скасування необґрунтованого збільшення вартості енергоносіїв та введення мораторію, терміном на 1 рік, на підвищення тарифів на енергоносії.

Також будуть просити уряд знизити ціну на електричну енергію та тарифи на послуги розподілу природного газу.

На порядку денному позачергового засідання буде опрацювання змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих питань у сфері метрології, надання житлово-комунальних послуг та захисту прав споживачів.

Позачергові засідання ВР

13 та 15 квітня мають відбутися позачергові засідання ВР. Вони заплановані одразу після чергових засідань.

Політики планують збільшити штрафи за брехню у декларації та навмисне неподання документу державними службовцями.

Також нардепи внесуть зміни до низки законів України щодо удосконалення процедур оборонного планування та розглянуть законопроект про надання здобувачам повної загальної середньої освіти права вибору виду оцінювання їхніх результатів навчання (річне оцінювання, ДПА чи ЗНО).