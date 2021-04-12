Суд не скасовував результати проміжних виборів народного депутата на 87 окрузі в Івано-Франківській області.

Про це під час брифінгу повідомив голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко. Він також додав, що не був скасований і протокол виборчкому про встановлення підсумків голосування.

– Суд визнав протиправним протокол в частині відображення даних на двох дільницях. Тобто сам протокол ніхто не скасовував. До того ж не скасовані результати виборів, тому що суд не може їх скасувати, – пояснив Корнієнко.

Також Олександр Корнієнко додав, що тепер Центральна виборча комісія повинна дати доручення окружній виборчій комісії перерахувати голоси або зробити уточнення.

Довибори в Раду

28 березня в Івано-Франківській області місцеві жителі обирали народного депутата. Підрахунок голосів тривав тиждень.

Але 4 квітня ЦВК опрацювала всі протоколи і оголосила, що на виборах на 87-му виборчому окрузі переміг кандидат від партії Слуга народу Василь Вірастюк. Згідно з даними Центрвиборчкому, за нього проголосували 15 076 виборців.

Але вже наступного дня, 5 квітня, суд визнав незаконним перерахунок голосів на двох дільницях 87-го виборчого округу.