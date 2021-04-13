У Дніпрі через складну ситуацію з коронавірусом дію карантинних заходів продовжили до 30 квітня.

Таке рішення ухвалила комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

У місті учні 5-11 класів продовжать вчитися віддалено, проте молодші школярі та вихованці дитячих садочків працюватимуть у звичайному режимі.

У Дніпрі заборонили роботу дискотек та нічних клубів. Кафе і ресторани зможуть працювати до 00.00, але лише за умови дотримання санітарних норм.

Також місцева влада рекомендувала установам знайти можливість для організації пріоритетного обслуговування літніх людей з 10.00 до 14.00.

Карантин в Україні

Станом на 12 квітня в Україні червоний рівень епіднебезпеки встановлено у Києві та 11 регіонах.

Дніпропетровська область перебуває у помаранчевій зоні.

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Джерело: Дніпровська міськрада