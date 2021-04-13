Загострення ситуації на Сході України вигідне для президента РФ Володимира Путіна, таким чином він поліпшує свої рейтинги.

Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV заявила віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

– Для Путіна війна – це спосіб підняти рейтинги, це передвиборча технологія. Плануються вибори до Держдуми. І на тлі внутрішньополітичних криз, війна – це визнана стратегія виборів, – зазначила Ольга Стефанішина.

За її словами, так Путін намагається відволікти громадян РФ.

На тлі цього його рейтинги зростають.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Ескалація на Донбасі

Через загострення ситуації на Сході України президент Володимир Зеленський вважає ймовірним російське вторгнення.

Однак він зазначає, що країна до цього готова.

Детальніше про ескалацію на Сході України читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Свобода слова

Фото: Ольга Стефанішина