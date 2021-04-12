Військові показали позиції окупантів біля Шумів

Військові 10 гірсько-штурмової бригади Едельвейс показали насосну станцію поблизу селища Шуми на Донбасі, де російські найманці облаштували позиції і ведуть обстріли.

На відео зазначається, що саме з цієї насосної станції стріляли снайпери, які вбили чотирьох та поранили двох українських військових 26 березня.

Станція забезпечує водою Майорськ, Горлівку, Донецьк та Маріуполь. Її категорично заборонено використовувати як військовий об’єкт. Однак, незважаючи на міжнародне гуманітарне право, навколо неї викопані окопи.

Військові 10 Гірсько-штурмової бригади Едельвейс зауважили, що ведення снайперського вогню з цієї станції – це військовий злочин.

– Навіть у війни є правила. Розстрілювати поранених з об’єкта критичної інфраструктури, вбивати тих, хто спішить пораненим на допомогу – це, без сумніву, поза правилами, – наголошують вони.

Водночас, за словами бійців, знаючи, що по станції ніхто не буде застосовувати артилерію, ніхто не буде її руйнувати, вони (окупанти, – Ред.) почуваються безкарними. Та відповідати рано чи пізно за скоєне доведеться.

Читайте Офіс президента назвав число вбитих на Донбасі українських військових з початку року

Обстріл під Шумами

26 березня російській бійці обстріляли позиції ЗСУ з забороненої мінськими домовленостями зброї. У результаті ворожої атаки четверо військових загинули, ще двоє отримали поранення.

Загинули підполковник ЗСУ Сергій Коваль, старші сержанти Сергій Барнич та Максим Абрамович та старший солдат Сергій Гайченко.