Пленарне засідання Конституційного суду, заплановане на 12 квітня, не відбулося через відсутність суддів. Під час нього мало відбутися таємне голосування щодо звільнення суддів Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.

Олександра Тупицького не впустила до суду охорона. Засідання щодо свого звільнення він ініціював сам після нещодавнього указу президента України Володимира Зеленського.

Прес-служба Конституційного суду України поки що не дає коментарів з цього приводу.

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Зеленський скасував указ про призначення Тупицького

У березні Володимир Зеленський скасував указ четвертого президента України Віктора Януковича про призначення Олександра Тупицького та Олескандра Касмініна суддями КСУ.

У документі йдеться, що рішення було ухвалено для забезпечення національних інтересів та безпеки України, гарантування дотримання Конституції, прав і свобод громадян.