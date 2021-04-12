Засідання Ради онлайн: Разумков пояснив, чому це поки неможливо

Для того, щоб Верховна Рада могла проводити пленарні засідання в онлайн-режимі, необхідно внести зміни до законодавства.

Про це заявив на погоджувальній раді спікер парламенту Дмитро Разумков, коментуючи інформацію шодо планів Міністерства цифрової трансформації розробити додаток для роботи Ради онлайн.

За його словами, тільки після відповідних змін, якщо вони будуть ухвалені, парламент звернеться до Мінцифри щодо розробки такого електронного продукту.

– А поки що треба виходити з того законодавства, яке є, – зазначив Разумков.

На засіданні 13 квітня Верховна Рада має внести зміни до порядку денного п’ятої сесії парламенту через жорсткий локдаун у Києві.

Окрім того, цього тижня плануються два позачергові засідання – 13 та 15 квітня. Вони мають відбутися після чергових.