Зеленський назвав ракетно-космічну галузь ключовим елементом нацбезпеки

Розвиток в Україні ракетно-космічної галузі – це ключовий елемент національної безпеки й оборони в умовах військової агресії. Водночас це ще й стимул відновити лідерство та статус провідної аерокосмічної держави.

Про це заявив президент Володимир Зеленський, додавши, що нині країна входить до “клубу космічних держав” і посідає гідне місце серед 13 його учасників.

Глава держави вважає, що створення державної космічної програми допоможе досягти масштабної мети з утвердження галузі. В українців є і прагнення, і всі можливості з новою силою заявити про себе.

– Світ очікує від нас нових підходів. На порядку денному – оптимізація галузі, розвиток державно-приватного партнерства, міжнародна кооперація. Далі – досягнення Україною асоційованого членства у Європейському космічному агентстві, – запевнив він.

За його словами, незважаючи на всі виклики, українські конструктори продовжують проектування та запуск супутників, пілотованих кораблів та орбітальних станцій.

– Ми маємо зберегти все, що зроблено старшими поколіннями. І водночас докладати всіх зусиль, щоб успіхи минулих років були не єдиними. Наше покоління має зробити свій помітний внесок у розвиток ракетно-космічної галузі, – додав він.

Кабмін погодив запуск і фінансування українського супутника Січ-2-1

Україна у грудні 2021 року планує запустити власний космічний супутник дистанційного зондування Землі Січ-2-1.

Кабмін 7 квітня затвердив основні умови реалізації космічного проекту та визначив джерела фінансування.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, супутник з космосу проводитиме моніторинг надзвичайних ситуацій та екомоніторинг.

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