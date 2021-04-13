13 квітня 2021 року НБУ встановив курс долара в Україні на рівні 27,9335 грн/1$, порівняноз 12 числом американська валюта здорожчала, раніше курс був 27,9094 грн/1$.

Євро також додав у ціні, курс у вівторок – 33,2758 грн/1€, у понеділок він був 33,1522 грн/1€.

Польський злотий також порівняно з українською гривнею здорожчав.

Зріс у ціні і російський рубль.

Курс валют НБУ на 13 квітня 2021 року:

$1 – 27,9335 грн;

€1 – 33,2758 грн;

1 польський злотий – 7,3523 грн;

10 російських рублів – 3,6163 грн.

Курс долара в квітні

Згідно з прогнозами економічних експертів, у другій весняний місяць в Україні не варто очікувати значних коливань курсу американської валюти.

З одного боку, у країні є необхідні валютні резерви, щоб запобігти зниженню гривні. Однак негативно на цей процес може вплинути пандемія коронавірусу та карантин.

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