У Міністерстві охорони здоров’я України розповіли, коли варто очікувати на поліпшення ситуації з коронавірусом у країні. Позитивні зміни фіксуються на території держави вже нині.

Про це заявив очільник відомства Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

– У нас буде зростання до плюс-мінус 15 квітня. Нині ми вже бачимо стабілізацію ситуації, якщо ми говоримо загалом у нашій країні, – зазначив Максим Степанов.

За його словами, є позитивні зміни у кількості госпіталізацій хворих на коронавірус, їхня кількість зменшилася, якщо порівнювати позаминулий і минулий тижні.

Коронавірус в Україні

З березня в Україні різко погіршилася ситуація з коронавірусом.

Фахівці прогнозували пік третьої хвилі поширення вірусу на квітень.

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Джерело: Україна 24, УНН