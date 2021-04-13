Максимальне навантаження на систему буде при 40 тис. Covid-хворих за добу – Радуцький

Медсистемі України буде важко справлятися, якщо кількість хворих на коронавірус сягне позначки у 40 тис. на добу.

Про це під час спілкуваннями з журналістами перед початком пленарного засідання Верховної Ради повідомив голова парламентського комітету з питань охорони здоров’я Михайло Радуцький.

– Я схиляюся до того, що це станеться, коли буде 40 тис. хворих на добу, – так він відповів на питання, коли в Україні може бути пік захворюваності на Covid-19 і системі буде важко справлятися.

Водночас напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов прогнозував значне погіршення епідситуації у квітні. За його словами, кількість нових випадків коронавірусу за добу може сягнути позначки 25 тис.

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Коронавірус в Україні

Станом на 14 квітня коронавірус в Україні підтвердили ще у 11 680 людей, від початку епідемії кількість інфікованих становить 1 872 785.

Найбільше заражень за добу зафіксували у Києві (1 503), Харківській (904), Львівській (838), Київській (818) та Одеській (795) областях.

Одужали за добу 14 019 українців, загалом 1 430 234. Водночас не змогли побороти хворобу і померли з початку епідемії 37 758 хворих, за минулу добу ще 457.