Укрзалізниця цього тижня опрацює додаткові обмеження для курсування потягів та висадки пасажирів у Полтавській області.

Про запровадження додаткових обмежень повідомлять окремо, а доти потяги курсуватимуть у звичному режимі, продаж квитків та висадка пасажирів не обмежуються.

– Укрзалізниця, Міністерства інфраструктури та охорони здоров’я впродовж тижня подадуть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні, – зазначили у УЗ.

Полтавська область потрапить до червоної зони адаптивного карантину з 15 квітня, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Зміни у графіку поїздів

Укрзалізниця внесла зміни до розкладу потягів далекого сполучення, а також додала нові напрямки з Харкова до Маріуполя та Києва, зі Львова до Запоріжжя, а також з Попасної до Києва.

Дізнатись про усі зміни у розкладі потягів Укрзалізниці та скасування деяких рейсів можна у матеріалі Фактів ICTV.