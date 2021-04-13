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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

Полтавська область у червоній зоні: як курсуватимуть потяги

Укрзалізниця цього тижня опрацює додаткові обмеження для курсування потягів та висадки пасажирів у Полтавській області.

поїзд

Про запровадження додаткових обмежень повідомлять окремо, а доти потяги курсуватимуть у звичному режимі, продаж квитків та висадка пасажирів не обмежуються.

– Укрзалізниця, Міністерства інфраструктури та охорони здоров’я впродовж тижня подадуть пропозиції щодо організації перевезень у регіоні, – зазначили у УЗ.

Полтавська область потрапить до червоної зони адаптивного карантину з 15 квітня, за рішенням міської комісії з питань ТЕБ та НС.

Зміни у графіку поїздів

Укрзалізниця внесла зміни до розкладу потягів далекого сполучення, а також додала нові напрямки з Харкова до Маріуполя та Києва, зі Львова до Запоріжжя, а також з Попасної до Києва.

Дізнатись про усі зміни у розкладі потягів Укрзалізниці та скасування деяких рейсів можна у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Укрзалізниця

Фото: УЗ

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