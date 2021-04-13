Україна закликала Європу виступити з чіткою позицією щодо агресії Росії, а також акцентувала на необхідності блокування будівництва російського газопроводу Північний потік-2.

Про це заявив віце-прем’єр, міністр з питань реінтеграції окупованих територій Олексій Резніков під час онлайн-засідання Комітету із закордонних справах Європейського парламенту 13 квітня.

– Нині увесь світ бачить масштабну концентрацію російських військ на наших кордонах…. Якщо цивілізований світ хоче попередити сценарій масштабної ескалації сьогодні, потрібна інша динаміка дій, – заявив Олексій Резніков.

Також він нагадав про необхідність посилення санкцій проти Росії, зокрема проти будівництва Північного потоку-2.

– По-перше, на випередження потрібно посилювати санкції проти РФ, це дасть їм змогу відчути позицію європейської спільноти. Друге, потрібно назавжди зрозуміти, що треба припинити проект Північний потік-2. Це не бізнес, це російська енергетична зброя проти Європи, – додав віце-прем’єр.

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Боротьба з агресією РФ

Під час телефонної розмови 13 квітня президент США Джо Байден закликав очільника РФ Володимира Путіна знизити градус напруги на Сході України.

У НАТО також розкритикували РФ за агресивні дії проти України.

Детальніше про боротьбу з агресією РФ читайте на Фактах ICTV.

Джерело: Європейський парламент