Рада збереться на позачергове засідання 15 квітня – список питань

Верховна Рада України запланувала позачергове засідання, під час якого народні депутати планують розглянути низку законодавчих ініціатив.

Планується, що позачергове засідання Ради відбудеться у четвер, 15 квітня о 16.00, після чергового засідання. Серед найважливіших – можливість ув’язнення чиновників за брехню у декларації та євробляхи.

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Порядок денний позачергового засідання

№4651 – про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

№4533 – проект закону про конституційну процедуру.

№5058 – про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов.

№4416-1 – про внесення змін до закону України Про індустріальні парки, спрямованих на залучення інвестицій в промисловий сектор економіки шляхом запровадження стимулів в індустріальних парках.

№5197-2 – про внесення змін до додатків №3 та №4 закону Про Державний бюджет України на 2021 рік щодо забезпечення діяльності Міністерства аграрної політики та продовольства України.

№3774 – про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму протидії рейдерству.

№4539 – про внесення змін до деяких законів України щодо надання пільг окремим категоріям громадян України, що звертаються за вчиненням консульських дій.

№3364-1-l – закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сертифікації оператора системи передачі.

№5173 – про внесення доповнень до закону України Про запобігання корупції щодо удосконалення окремих аспектів декларування.

№4535 – про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост.

№5327 – про внесення змін до статті 11 закону України Про державні нагороди України.

№4303 – про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні.

№3695 – про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо забезпечення рівних можливостей матері та батька на догляд за дитиною.

№4643-д – про внесення змін до Податкового кодексу України щодо справляння податків і зборів, інших обов’язкових платежів, об’єктом оподаткування якими є транспортні засоби.

№4644-д – про внесення змін до Митного кодексу України щодо тимчасового спрощення митного оформлення транспортних засобів, ввезених на митну територію України.

Пакунок малюка

Президент України Володимир Зеленський підписав закон для покращення умов надання матусям державної допомоги у вигляді пакунку малюка. До цього часу в Україні не було закріпленого органу, відповідального за виплату такого виду допомоги.

Вартість пакунка малюка закріплюється на рівні трьох розмірів прожиткового мінімуму для дітей віком до 6 років (один такий мінімум – 2395 грн станом на 1 січня 2021 року). Відповідні законодавчі зміни дадуть змогу проводити закупівлю товарів для пакунка малюка через систему ProZorro.

Джерело: Ярослав Железняк