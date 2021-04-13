Росія нині не розпочне відкритий широкомасштабний наступ, натомість вона реалізовуватиме поступову повзучу анексію щодо України.

Про це в ефірі Свободи слова на телеканалі ICTV повідомив колишній міністр закордонних справ України (2014 – 2019 рр.) Павло Клімкін.

– Путін не піде на велике вторгнення умовно завтра чи післязавтра. Для цього недостатньо сил, це не буде позитивно сприйнято у Росії, геополітика для цього не працює. Маленька жорстка війна, послідовність провокацій, можливість захищати росіян, – зазначив Павло Клімкін.

Країна-агресор реалізовуватиме свої незаконні дії шляхом тихої повзучої агресії та шантажу мешканців Донбасу.

– Вони зараз у декілька разів пришвидшили видачу паспортів на окупованих територіях. Просто хочеш чи не хочеш… Вони зараз збирають підприємства і кажуть, що давай паспорт. Не візьмеш паспорт – будуть проблеми з робочими місцями, а візьмеш – до Ростова поїдеш, може полікуєш там щось. Це тотальна зачистка Донбасу і це тотальна анексія, – додав Павло Клімкін.

Ситуація на Донбасі

Останнім часом окупанти порушують режим тиші на Донбасі.

Крім того, РФ накопичує війська біля східних кордонів України.

Детальніше про ситуацію на Донбасі читайте на Фактах ICTV.