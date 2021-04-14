Стратегія діяльності представництва президента в Криму: Зеленський підписав указ

Президент Володимир Зеленський затвердив Стратегію діяльності представництва президента України в Автономній Республіці Крим.

Відповідний указ №160/2021 про пріоритетні напрями діяльності цього органу глава держави підписав 13 квітня.

Стратегія визначає пріоритетні напрями роботи представництва в Криму у зв’язку з тимчасовою окупацією РФ частини території України – Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Цією стратегією планують підвищити ефективність державного органу та сприяти додержанню прав і свобод громадян України, які проживають на цих територіях, або переселенців, які живуть в інших регіонах країни.

Крім того, представництво має брати участь у розробці стратегії деокупації та реінтеграції тимчасово окупованої території Криму, а також протидіяти дезінформації.

Захист боржників від колекторів

Президент Володимир Зеленський 12 квітня підписав закон №4241, який передбачає захист позичальників від колекторів. Планується, що в Україні створять публічний реєстр колекторських компаній.

Цей реєстр вестиме Національний банк України. Усі колекторські компанії, які функціонують на території країни, повинні будуть в ньому зареєструватися.