КМДА продовжує заборону на роботу ярмарків у Києві, але дозволяє почати монтаж літніх майданчиків.
У департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомили, що ярмарки у столиці залишаються під забороною до ухвалення окремого розпорядження.
Монтувати літні тераси заклади громадського харчування можуть із 15 квітня, але приймати там відвідувачів до зняття обмежень – заборонено.
– Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але доки Київ не вийде із червоної зони, про відкриття літніх майданчиків у закладах не йдеться, – зазначили у КМДА.
Карантин у Києві
12 квітня мер столиці Віталій Кличко розповів, що у середу 14 квітня буде ухвалено рішення щодо продовження локдауну в столиці.
Наразі жорсткий карантин в Києві встановлено із 5 до 16 квітня.
Кличко також розповів про заходи, яких вживає КМДА для покращення ситуації, зокрема про підготовку додаткових ліжок, забезпечення лікарень киснем та медикаментами та виплати надбавок медикам.
Джерело: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА