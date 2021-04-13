КМДА продовжує заборону на роботу ярмарків у Києві, але дозволяє почати монтаж літніх майданчиків.

У департаменті промисловості та розвитку підприємництва КМДА повідомили, що ярмарки у столиці залишаються під забороною до ухвалення окремого розпорядження.

Монтувати літні тераси заклади громадського харчування можуть із 15 квітня, але приймати там відвідувачів до зняття обмежень – заборонено.

– Ми робимо все можливе, щоб підтримати бізнес. Але доки Київ не вийде із червоної зони, про відкриття літніх майданчиків у закладах не йдеться, – зазначили у КМДА.

Карантин у Києві

12 квітня мер столиці Віталій Кличко розповів, що у середу 14 квітня буде ухвалено рішення щодо продовження локдауну в столиці.

Наразі жорсткий карантин в Києві встановлено із 5 до 16 квітня.

Кличко також розповів про заходи, яких вживає КМДА для покращення ситуації, зокрема про підготовку додаткових ліжок, забезпечення лікарень киснем та медикаментами та виплати надбавок медикам.

Джерело: Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА