Україна отримає першу партію вакцини Pfizer вже цього тижня – Степанов

Перша партія вакцини Pfizer від коронавірусу прибуде до України вже на цьому тижні.

Про це під час брифінгу МОЗ заявив Максим Степанов.

117 тис. доз вакцин Pfizer від коронавірусу надійде у рамках ініціативи COVAX.

Загалом Україна отримає 10 млн доз американської вакцини, яка розрахована на 5 млн громадян, оскільки для дієвого захисту необхідно отримати дві дози препарату.

Міністр охорони здоров’я зауважив, що вакциною Pfizer першочергово щепитимуть осіб, які мешкають і працюють в будинках для людей похилого віку.

Договір між Україною і Pfizer

На початку квітня Україна домовилася з Pfizer про постачання вакцини від Covid-19.

Усі 10 млн доз американської вакцини надійдуть впродовж 2021 року.

Голова правління Pfizer Альберт Бурла пообіцяв зробити все можливе, щоб Україна отримала перші партії вакцини за контрактом якнайшвидше.