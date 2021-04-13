Верховна Рада України повернула лікарняні виплати за тимчасову непрацездатність через хворобу чи травми.

За відповідні зміни до закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування №5187 щодо соціального захисту у випадку тимчасової непрацездатності проголосували 304 депутати.

Згідно з документом, українці зможуть отримувати грошову компенсацію у випадку тимчасової непрацездатності внаслідок хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Нещодавно Рада внесла зміни до закону Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування, згідно з яким з переліку виключили цей страховий випадок – в такому випадку українці хворіли б за власні кошти.

Через ці зміни компенсації внаслідок захворювання могли позбавити близько 2,5 млн осіб. Проте тепер українці зможуть отримати грошову виплату за лікарняні. Ухвалений закон набирає чинності 30 червня 2021 року.

Електронні лікарняні

Найближчим часом МОЗ планує запровадити електронні лікарняні в Україні. Їх зможуть отримати пацієнти, які внесені до електронної системи охорони здоров’я та мають історію звернень до лікаря.

На стадії запровадження е-лікарняний існуватиме спільно із паперовою формою, проте уряд має намір згодом повністю перейти на електронний формат. Детальніше про електронний лікарняний в Україні читайте на Фактах ICTV.