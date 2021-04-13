У відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами жінки в Україні зазвичай ідуть на 30-му тижні вагітності.

Трьома тижнями раніше починається декретна відпустка в жінок, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Щоб розрахувати суму, яку отримає жінка при надії, потрібно помножити середньоденний дохід на кількість днів відпустки.

Однак потрібно врахувати низку факторів, серед яких – тривалість страхового стажу, розмір заробітної плати та кількість днів відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами.

Як українкам правильно розрахувати лікарняні декретні виплати, Фактам ICTV розповіла старший бухгалтер із заробітної плати ТОВ СЛМ Новини Ірина Червінська.