У зоні конфлікту на Сході України знову гаряче. Окупанти вкотре знехтувати домовленостями про припинення вогню.

Українські підрозділи відповідають на прицільний вогонь. Але вкрай обережно. Поблизу наших кордонів Росія сконцентрувала величезне військо. Тож кожен невірний крок може стати приводом для вторгнення.

З часів початку агресії проти України, Росія вже сформувала поблизу наших кордонів три потужні армії. Та Кремлю цього замало. Тож він додатково підтягує війська, дислоковані за сотні й тисячі кілометрів на північ і схід.

Головна загроза в тому, що десантники – винятково наступальний рід військ. Що, власне, вони й відпрацьовували на недавніх навчаннях у Криму.

Натомість у Кремлі вперто твердять, що мають право тосувати війська на своїй території, як їм заманеться. Хоча в міжнародній практиці концентрація збройних сил у прикордонних районах завжди вважалася прямим викликом сусідам.

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З військової точки зору, якщо говорити абстраговано, то дійсно, збройні сили РФ готують наступальну, стратегічну наступальну операцію проти України.

Екс-посол США в Україні і експерт Атлантичної Ради Джон Гербст не виключає, що Москва спробує захопити Північно-Кримський канал, який подавав воду на півострів або навіть Маріуполь. Інший сценарій – введення так званих миротворців в ОРДЛО.

Україна потребує захисту. Цього тижня Володимиру Зеленському зі словами підтримки зателефонували генсек НАТО Єнс Столтенберг і британський прем’єр Борис Джонсон.

Під час розмов з генсеком Північно-Атлантичного альянсу, лідерами Британії та Канади, Зеленський говорив про термінову необхідність надати України план дій щодо членства в НАТО.

Є ще один варіант про який говорять українські дипломати – статус головного союзника США поза альянсом. А поки аби не дати Росії заблокувати українські порти, у Чорне море мають зайти 2 американські кораблі.

21 квітня Володимир Путін має звернутися до Федеральних зборів з черговим посланням. Аналітики стверджують, що ця дата може стати для нас часом “Ч”. Але чи наважиться він зрештою піти в наступ – цього наразі не знає ніхто.

Кремль провокаціями намагатиметься демонструвати ненадійність України. А Мінський процес, схоже, безнадійно забуксував. Росія відмовляється відновити перемир’я.

Масштабна агресія Росії

Україні варто бути готовою до будь-яких дій Росії, зокрема і до повномасштабної агресії. Однак коли саме РФ почне агресивну діяльність – невідомо.

Таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук.