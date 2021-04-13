ЗСУ отримали відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ, який оснастили самонавідною системою пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками.

Модернізацію та ремонт виконав Конотопський авіаремонтний завод Авіакон, який є єдиним в Україні підприємством, що володіє технологією повного циклу капітального ремонту вертольотів.

Читайте Вперше в Україні жінка пройшла відбір на курс Сил спецоперацій ЗСУ

Окрім протиракетної системи Мі-8МТ тепер має радіолокаційний відповідач, два комплекти супутникової навігаційної системи, аварійний радіомаяк та новітній реєстратор польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу.

– Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор, – розповідають про модернізацію Мі-8МТ у Укроборонпромі.

Переозброєння ВПС України

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк заявив, що переозброєння та модернізація ВПС України може стримати агресію Росії на Сході та завдати реального удару у пропагандистській війні.

На думку Бланка, українській армії вкрай потрібні реактивні літаки, озброєні сучасними інтелектуальними боєприпасами, а також західні засоби ППО.

Фото: Укроборонпром