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Факти / Україна / Суспільство
Софія Зінов'єва |

ЗСУ отримали модернізований вертоліт із системою захисту від ракет

ЗСУ отримали відремонтований та модернізований вертоліт Мі-8МТ, який оснастили самонавідною системою пасивного захисту від ракет з інфрачервоними голівками.

ЗСУ отримали модернізований вертоліт із системою захисту від ракет

Модернізацію та ремонт виконав Конотопський авіаремонтний завод Авіакон, який є єдиним в Україні підприємством, що володіє технологією повного циклу капітального ремонту вертольотів.

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Окрім протиракетної системи Мі-8МТ тепер має радіолокаційний відповідач, два комплекти супутникової навігаційної системи, аварійний радіомаяк та новітній реєстратор польотної інформації з можливістю запису переговорів членів екіпажу.

– Крім того, відтепер машина має сучасний радіовисотомір, високонадійну короткохвильову радіостанцію, систему десантування у два потоки через вантажні стулки та авіаційний пошуковий прожектор, – розповідають про модернізацію Мі-8МТ у Укроборонпромі.

Переозброєння ВПС України

Старший науковий співробітник Інституту досліджень зовнішньої політики Стівен Бланк заявив, що переозброєння та модернізація ВПС України може стримати агресію Росії на Сході та завдати реального удару у пропагандистській війні.

На думку Бланка, українській армії вкрай потрібні реактивні літаки, озброєні сучасними інтелектуальними боєприпасами, а також західні засоби ППО.

Фото: Укроборонпром

Джерело: Укроборонпром

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