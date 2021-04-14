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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів

Ощадбанк може стати учасником Фонду гарантування вкладів. Відповідний законопроект під час засідання уряду схвалив Кабмін.

ощадбанк

Тепер документ повинна розглянути Верховна Рада. Якщо це все ж таки станеться, то Ощадбанк стане учасником Фонду гарантування вкладів, а державну гарантію на вклади скасують.

Зараз депозити вкладників Ощадбанку гарантовані державою в повному обсязі, тобто 100% незалежно від суми. Але після його приєднання до Фонду гарантування у разі банкрутства депозити фізичних осіб відшкодовуватимуться у сумі до 200 тис. грн.

Крім того, документ передбачає, що розмір гарантованої суми для нових вкладників становитиме 200 тис. грн.

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Також, згідно з законопроектом, після входження Ощадбанку до Фонду держава протягом шести місяців продовжить гарантувати усі раніше залучені вклади. Але це стосується тієї частини, що перевищує граничний розмір відшкодування коштів за вкладом за рахунок Фонду (зараз 200 тис. грн).

  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
  • Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів
Кабмін схвалив приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування вкладів / 4 фотографии

У документі пояснюють, що приєднання Ощадбанку до Фонду гарантування є першим кроком на шляху входження Європейського банку реконструкції та розвитку до капіталу банку.

Напередодні перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова повідомила, що участь у Фонді гарантування фізосіб допоможе банку залучити іноземного інвестора і швидше модернізуватися.

Тобто це означає, що Ощадбанк можуть повністю або частково приватизувати, зменшивши частку держави у банківському секторі.

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