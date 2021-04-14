Луганськ, Слов’янськ і Краматорськ можна було звільнити ще у 2014 році – Лапутіна

Українські спецслужби та військові у 2014 році могли звільнити Слов’янськ, Краматорськ та Луганськ на ранньому етапі Антитерористичної операції.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

– На той момент, коли дійсно у Гіркіна ( відставний офіцер збройних сил РФ, – Ред.) не було більш-менш значного силового резерву, а до введення російських військ залишався час, в краматорському аеропорті нашими співробітниками був розроблений план взяття в кільце Слов’янська. Адже з боку Ізюма стояли наші військові, а на іншій частині цього аеродрому розташовувалися сили спеціальних операцій, – розповіла вона.

План був наступний: доозброїти, доукомплектувати сили на краматорському аеродромі. Далі силою ударного угруповання з позицій Краматорська і тих військ, які стояли з боку Ізюма, оточити Слов’янськ і відпрацювати терористів по секторам.

Міністр, яка і сама брала участь у захисті Краматорського аеродрому припускає, що про цей план могли просто не доповісти керівництву на рівні міністра оборони та вище.

На її думку, була можливість на початку квітня 2014 року звільнити і Луганськ. Тоді спецслужби також були готові до штурму захоплених будівель, але їм не дали команду.

Також силовики пропонували точково нейтралізовувати організаторів захоплення парламенту Крима, проте “людям, які тоді взяли відповідальність за країну в такий складний період, не вистачило сили волі і твердості”.

Річниця АТО

13 квітня відзначають річницю початку Антитерористичної операції на Сході України.

Після анексії Криму в 2014 році проросійські диверсійні групи почали активно діяти у південно-східних регіонах.

На щастя, у багатьох регіонах вдалося уникнути створення незаконних республік. А от щоб звільнити український Донбас, довелося почати АТО, що триває вже сьомий рік.

Важливим приводом для початку АТО стало захоплення міста Слов’янськ 12 квітня 2014 року.

Як звільняли Слов’янськ і чому війна триває, дивіться на Фактах ICTV