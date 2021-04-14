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Факти / Україна / Політика
Анастасія Рогожінська |

Милованов став в. о. гендиректора Націнвестфонду

Кабмін призначив екс-главу Мінекономрозвитку Тимофія Милованова виконуючим обов’язки гендиректора державного підприємства Національний фонд інвестицій України. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 14 квітня.

Милованов став в. о. гендиректора Націнвестфонду

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Василь Мокан.

ДП Національний фонд інвестицій України Кабмін створив наприкінці березня за дорученням президента Володимира Зеленського. Він розроблятиме та реалізуватиме інвестиційні проекти.

Обов’язки підприємства:

  • займатись міжнародними економічними співробітництвами та зростанням конкурентоспроможності України;
  • управляти об’єктами власності;
  • долучатись до соціально значущих проектів і створювати інвестиційні фонди;
  • надавати гроші для реалізації інвестпроектів, готувати й реалізувати їх тощо.
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Хто такий Тимофій Милованов

Тимофій Милованов – радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.

З серпня 2019 до березня 2020-го був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

До роботи в Кабміні він входив до складу Ради НБУ. Протягом 2016-2019 років обіймав посаду заступника голови Ради.

У 2004 році Милованов захистив ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон. Нині він професор Піттсбурзького університету (США).

Також чиновник був серед співзасновників громадської організації VoxUkraine, яку створила в 2014 році група працюючих в Україні і за кордоном економістів і юристів.

В Україні запустили Національний фонд інвестицій

Нещодавно уряд створив Національний фонд інвестицій України. Він розроблятиме та реалізуватиме інвестиційні проекти.

Також Націнвестфонд повинен створити в країні необхідні умови, щоб можна було реалізовувати масштабні інвестиційні проекти.

Джерело: Василь Мокан

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