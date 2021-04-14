Милованов став в. о. гендиректора Націнвестфонду

Кабмін призначив екс-главу Мінекономрозвитку Тимофія Милованова виконуючим обов’язки гендиректора державного підприємства Національний фонд інвестицій України. Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні 14 квітня.

Про це повідомив постійний представник Кабміну у ВР Василь Мокан.

ДП Національний фонд інвестицій України Кабмін створив наприкінці березня за дорученням президента Володимира Зеленського. Він розроблятиме та реалізуватиме інвестиційні проекти.

Обов’язки підприємства:

займатись міжнародними економічними співробітництвами та зростанням конкурентоспроможності України;

управляти об’єктами власності;

долучатись до соціально значущих проектів і створювати інвестиційні фонди;

надавати гроші для реалізації інвестпроектів, готувати й реалізувати їх тощо.

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Хто такий Тимофій Милованов

Тимофій Милованов – радник голови Офісу президента Андрія Єрмака.

З серпня 2019 до березня 2020-го був міністром розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

До роботи в Кабміні він входив до складу Ради НБУ. Протягом 2016-2019 років обіймав посаду заступника голови Ради.

У 2004 році Милованов захистив ступінь PhD з економіки в Університеті Вісконсін-Медісон. Нині він професор Піттсбурзького університету (США).

Також чиновник був серед співзасновників громадської організації VoxUkraine, яку створила в 2014 році група працюючих в Україні і за кордоном економістів і юристів.

В Україні запустили Національний фонд інвестицій

Нещодавно уряд створив Національний фонд інвестицій України. Він розроблятиме та реалізуватиме інвестиційні проекти.

Також Націнвестфонд повинен створити в країні необхідні умови, щоб можна було реалізовувати масштабні інвестиційні проекти.

Джерело: Василь Мокан