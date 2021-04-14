Пленарне засідання Верховної Ради 14 квітня традиційно розпочнеться о 10.00. На порядку денному у нардепів голосування за низку законопроектів у першому і другому читанні, а також ратифікація деяких угод.

У першому читанні депутати розглянуть президентський проект закону про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України для вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання декларації.

Також у першому читанні розглядатимуть внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо продажу лікарських засобів дітям.

Є у порядку денному до розгляду законопроект про підвищення пенсій окремим категоріям осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Для голосування у другому читанні на порядок денний винесено менше законопроектів. Одними з них є законопроекти №4278 і №4279 про збільшення вартості міжнародних посилок.

Порядок денний Верховної Ради 14 квітня by Віта Гірко on Scribd

Рада заслухає звіт Степанова

16 квітня народні депутати під час години питань до уряду хочуть заслухати доповідь міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо ситуації з вакцинацією від коронавірусу.

Зокрема, їх цікавить, як у відомстві планують збільшувати довіру населення до вакцинації і що відбувається з додатковими партіями вакцин.