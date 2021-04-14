Політичне питання: відхід Гіркіна зі Слов’янська в 2014-му можна було зупинити

Вихід групи Гіркіна зі Слов’янська в напрямку Донецька в липні 2014 року можна було зупинити.

Про це заявила міністр у справах ветеранів Юлія Лапутіна.

– Це дуже болюча історія для нас. Нам дійсно надходила інформація, куди рухається колона, що вона робить. Ми передавали відомості до центрів ухвалення рішень. Всі наші співробітники і військові говорили і говорять, що можна було припинити його вихід, – зазначила мініст

У 2014 році Юлія Лапутіна брала участь в АТО в складі групи Альфа.

5 липня 2014 року бойовики під командуванням Ігоря Гіркіна залишила Слов’янськ. Однак, тоді керівництво АТО заявило, що зупинити групу і запобігти її відходу до Донецька було неможливо.

– Я думаю, це питання політичного характеру, вирішене нашим керівництвом. Чи дізнаємося ми правду колись, не знаю, – заявила Лапутіна.

Біографія Юлії Лапутіної

Юлія Лапутіна, яка народилася 1967 року в Києві – друга жінка-генерал в історії незалежної України. Вона має звання генерал-майора Служби безпеки України.

У грудні 2020 року Юлія Лапутіна стала новим міністром у справах ветеранів.