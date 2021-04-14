Погода у квітні 2021 року буде дуже нестійкою.

За даними Укргідрометцентру, середня місячна температура повітря становитиме від +7°С до +11°С, у гора вона буде коливатись від +2°С до +6°С. Ці показники близькі до середніх багаторічних значень.

Місячна кількість опадів очікується 30-57 мм, в Карпатах 62-88 мм.

За прогнозами синоптиків, абсолютний мінімум температури повітря у квітні 2021 року становитиме -6-16°С морозу, а в Карпатах та на північному сході до -17-22°С морозу. На Львівщині та крайньому півдні місцями до 3-5°С морозу.

Абсолютний максимум квітневої температури повітря буде до +26-33°С, в горах до +21-22°С.

Погода на Великдень 2021

Погода на Великдень 2021 в Україні буде прохолодною.

За даними синоптиків, наприкінці квітня та впродовж усього травня очікується декілька хвиль похолодання, тому звичної для українців спеки у цьому місяці не варто очікувати.