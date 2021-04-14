В Україні 450 тис. людей записалися на вакцинацію, найбільше у Києві

З 1 березня, люди, які хочуть отримати щеплення проти коронавірусу, можуть стати у електронну чергу, записавшись до листа вакцинації.

З урахуванням етапності проведення національної кампанії з вакцинації, людям зі списку очікування запропонують записатися до пункту щеплення на конкретну дату та час.

Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я України Ярослав Кучер під час брифінгу.

– Станом на вечір 13 квітня до листа очікування на вакцинацію записалося 449 960 людей. Найбільше записів здійснили люди від 21 до 39 років, найменше – віком 80+. Найбільше людей записалося у Києві – 137 891 особа.

Міністерству ця інформація важлива, адже треба логістично розраховувати, де має з’явитися вакцина і у якій кількості.

– Якщо людина не записалась до списку очікування, це не є обмеження проведення її вакцинації у майбутньому, – пояснив він.

Представник міністерства нагадав, що записатись можна через державний портал Дія, через мобільний додаток Дія, а також зателефонувати до контактного центру МОЗ: 0 800 60 2019.

Коронавірус в Україні

Станом на ранок 14 квітня в Україні зафіксовано 14 553 нових випадки коронавірусу. Госпіталізація знадобилася 5 063 особам. Загалом за період пандемії інфікувалося 1 887 338 осіб.

Найбільше випадків за добу зафіксовано у Києві (1 457), Харківській (1 255), Львівській (963), Одеській (906) та Полтавській (900) областях.