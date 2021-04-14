В Україні ввели компенсацію за затримку пенсій і зарплат

В Україні розширили перелік виплат, за порушення термінів надання яких виплачуватимуть компенсацію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

У Мінсоцполітики пояснили, що ухвалена постанова визначає список осіб, які можуть розраховувати на компенсацію, якщо вони вчасно не отримали:

пенсію або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);

соціальні виплати;

стипендії;

заробітну плату (грошове забезпечення);

суму індексації грошових доходів громадян;

гроші за компенсацію шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;

виплати особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.

Повернення лікарняних

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає повернення виплат лікарняних.

Тому тепер українці зможуть отримувати грошову компенсацію у випадку тимчасової непрацездатності внаслідок хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.