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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

В Україні ввели компенсацію за затримку пенсій і зарплат

В Україні розширили перелік виплат, за порушення термінів надання яких виплачуватимуть компенсацію. Відповідне рішення ухвалили на засіданні уряду.

пенсія пенсіонери

У Мінсоцполітики пояснили, що ухвалена постанова визначає список осіб, які можуть розраховувати на компенсацію, якщо вони вчасно не отримали:

  • пенсію або щомісячне довічне грошове утримання (з урахуванням надбавок, підвищень, додаткової пенсії, цільової грошової допомоги, пенсії за особливі заслуги перед Україною та інших доплат до пенсії, встановлених законодавством);
  • соціальні виплати;
  • стипендії;
  • заробітну плату (грошове забезпечення);
  • суму індексації грошових доходів громадян;
  • гроші за компенсацію шкоди, заподіяної фізичній особі каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я;
  • виплати особам, які мають право на відшкодування шкоди у разі втрати годувальника.
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Повернення лікарняних

Напередодні Верховна Рада ухвалила закон, який передбачає повернення виплат лікарняних.

Тому тепер українці зможуть отримувати грошову компенсацію у випадку тимчасової непрацездатності внаслідок хвороби або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві.

Джерело: Мінсоцполітики

Фото: Depositphotos

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