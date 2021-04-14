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Факти / Україна / Суспільство
Вікторія Гірко |

Вводити локдаун на території всієї країни зараз немає сенсу – Шмигаль

Вводити локдаун на території всієї країни зараз немає сенсу, оскільки адаптивний карантин – ефективний інструмент боротьби з коронавірусом, про що свідчить покращення ситуації в окремих регіонах.

Кабмин

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

– Як ми і наголошували: закривати всю країну на локдаун зараз немає ніякого сенсу. Місцева влада має продовжувати відповідально реагувати на ситуацію у себе в регіоні, а ми всі мусимо не розслаблятися та дотримуватися протиепідемічних правил, – зазначив він.

Також очільник уряду зазначив, що ситуація з коронавірусом в окремих регіонах залишається напруженою. Але в окремих областях спостерігається зниження кількості нових випадків та госпіталізацій.

Тому це вказує на те, що адаптивний карантин, який зараз діє в Україні, – ефективний інструмент для боротьби з Covid-19.

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Крім того, Денис Шмигаль повідомив, що в Україні затвердили оновлений національний план вакцинопрофілактики. Він передбачає пришвидшення вакцинальної кампанії.

За словами прем’єра, очікується, що у 2021 році більше половини всього дорослого населення отримають щеплення від Covid-19.

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