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Факти / Україна / Політика
Софія Зінов'єва |

Засідання Верховної Ради 14 квітня: онлайн-трансляція

Чергове засідання Верховної Ради 14 квітня розпочнеться о 10.00, на ньому нардепи розглянуть низку законопроектів, щодо внесення змін до чинного законодавства.

Верховная Рада

Також на розгляд винесуть проект закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності.

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Зокрема на розгляді у середу: 

  • законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (друге читання);
  • внесення змін до закону про відповідальність за неправдиве декларування (перше читання);
  • внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (перше читання);
  • зміни до ст 22 Закону України про рекламу, щодо рекламування електронних сигарет та рідин, що використовуються у них;
  • низка постанов про перейменування населених пунктів.

Закон про захист боржників від колекторів

12 квітня президент Зеленський підписав закон який передбачає створення публічного реєстру колекторських компаній.

Наразі в Україні нараховується близько 200 таких компаній, вони часто діють із порушенням законодавства, а закон №1349-ІХ передбачає регулювання їх роботи.

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