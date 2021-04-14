Чергове засідання Верховної Ради 14 квітня розпочнеться о 10.00, на ньому нардепи розглянуть низку законопроектів, щодо внесення змін до чинного законодавства.

Також на розгляд винесуть проект закону про саморегулювання господарської та професійної діяльності.

Зокрема на розгляді у середу:

законопроект про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення незалежності Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення (друге читання);

внесення змін до закону про відповідальність за неправдиве декларування (перше читання);

внесення змін до закону України про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (перше читання);

зміни до ст 22 Закону України про рекламу, щодо рекламування електронних сигарет та рідин, що використовуються у них;

низка постанов про перейменування населених пунктів.

Закон про захист боржників від колекторів

12 квітня президент Зеленський підписав закон який передбачає створення публічного реєстру колекторських компаній.

Наразі в Україні нараховується близько 200 таких компаній, вони часто діють із порушенням законодавства, а закон №1349-ІХ передбачає регулювання їх роботи.