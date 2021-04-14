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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Вікторія Гірко |

Заявки ФОПів на отримання 8 тис. допомоги почнуть приймати з наступного тижня – дата

Фізособи-підприємці та наймані працівники з червоних карантинних зон з 19 квітня зможуть надсилати заявки на отримання 8 тис. грн допомоги від держави.

гроші, гривня

Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, механізм подання заявок залишається простим та зручним – через портал чи додаток Дія. На програму підтримки підприємців планують витратити близько 3 млрд грн.

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Виплата ФОПам по 8 тис. грн: скільки можуть отримати допомогу та приклад заяви

Допомога ФОПам

У березні цього року парламент ухвалив закон про допомогу ФОПам на карантині.

Згідно з документом, застраховані наймані працівники суб’єктів господарювання та ФОПи, які постраждали через запровадження додаткових карантинних обмеженьу червоних зонах карнатину, отримають від держави одноразову допомогу у розмірі 8 тис. грн.

Напередодні Кабінет міністрів оприлюднив постанову №329, що визначає види діяльності, які можуть розраховувати на виплати. Хто має право отримати карантинну допомогу – читайте на Фактах ICTV.

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