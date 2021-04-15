Курс валют НБУ на 15 квітня 2021 в Україні

Національний банк України знизив курс долара до гривні, натомість ціна на євро зросла.

На четвер, 15 квітня, НБУ встановив курс 27,97 грн/1$.

Незначне підвищення ціни на євро, згідно з курсом на 15 квітня, зафіксувалося на 33,47 грн/1€.

Порівняно з вчорашнім днем, ціна на злотий та російський рубль зросла.

Курс валют в Україні від НБУ на 15.04:

$1 – 27,97 грн;

€1 – 33,47 грн;

1 польський злотий – 7,34 грн;

10 російських рублів – 3,69 грн.

Скільки коштуватиме долар до кінця року

За даними фінансових експертів, курс долара у 2021 році найбільш стабільним буде влітку.

Загалом ціна може зменшуватися та збільшуватися у діапазоні 50 копійок – 2 грн від 28 грн за одиницю.

У поточному році Україна має достатні валютні резерви, щоб не допустити знецінення гривні.

У бюджеті на 2021 рік середньорічний курс гривні закладений на рівні 29,1 грн за $1.