Гройсман закликав Байдена, Меркель і Макрона приїхати в Україну через агресію РФ

Лідер політичної партії Українська стратегія Гройсмана Володимир Гройсман закликав світових лідерів, передусім президента США Джо Байдена, президента Франції Еммануеля Макрона та федерального канцлера Німеччини Ангелу Меркель, особисто приїхати в Україну, щоб висловити країні свою підтримку разом показати той опір російській агресії, який буде неможливо здолати.

Про це політик заявив у своєму зверненні у соціальних мережах.

– Ми всі бачимо: Росія як ніколи підвищила ставки у своєму прагненні підкорити Україну. Російські збройні сили щодня нарощують кількість і потенціал у нашому Криму та на наших східних кордонах. Політична риторика з Москви – максимально агресивна, – зазначив він.

Володимир Гройсман звернув увагу, що президент Байден та члени його адміністрації дедалі рішучіше заявляють про свою прихильність до України у формі посилення військової підтримки.

– За це ми глибоко вдячні. Але я вважаю, що ми перебуваємо в точці, коли потрібно зробити ще більше. Щось, що однозначно дасть зрозуміти Росії, що незалежність та територіальну цілісність України потрібно поважати. Те, чого не можуть показати Javelin та військові кораблі США в Чорному морі, – підкреслив лідер Української стратегії.

Володимир Гройсман впевнений, що таким кроком може стати спільний візит в Україну лідера США та лідерів Німеччини і Франції. Так Росія побачить рішучість світу підтримати і захистити Україну.

Настав час для цього прояву сили та єдності. Росія не може й надалі відчувати безкарність за свої дії. Чим більше ми дозволимо Путіну загострити ситуацію, тим складніше буде долати її наслідки. – Сьогодні я закликаю президента Байдена, канцлера Меркель та президента Макрона разом з усіма іншими світовими лідерами приїхати в Україну, щоб на нашій землі висловити нам свою підтримку. Щоб ми разом показали Росії, що її агресія зустріне опір, який неможливо здолати, – заявив політик.

Агресія Росії проти України

Напередодні міністр оборони Андрій Таран заявив, що чисельність російських військ біля кордону України досягне 110 тис. осіб внаслідок активного нарощування РФ додаткових ударних можливостей.

За його словами, основний проект російської влади – це підвищення тиску на Україну, щоб притамувати прогрес реформ і зруйнувати українські євроатлантичні прагнення.