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Факти / Україна / Суспільство
Анастасія Дячкіна |

Карантинні заходи у Києві дали можливість стабілізувати ситуацію – Поворозник

Карантинні заходи, які вже два тижні діють у Києві, дали можливість стабілізувати ситуацію. Нині у столиці немає зростання захворюваності коронавірусом, хоча є велика кількість важкохворих у лікарнях.

дівчина у масці

Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі одного з українських телеканалів.

– Я сподіваюся, що протягом двох тижнів ми зможемо досягти відповідних показників, щоб перейти до помаранчевої зони.

Однак навіть після цього потрібно буде дотримуватися усіх правил, аби знову не повернутися до червоної зони.

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Під час Великодніх свят орієнтуватимуться на досвід попередній рік. Головне – не допустити масове скупчення людей.

– Я переконаний у тому, що ми пророблятимемо правила, за якими ми будемо святкувати Великодні свята, – розповів він.

Поворозник також нагадав, що транспорт у Києві продовжить працювати за спецперепустками.

Карантин у Києві

У Києві продовжили жорсткий карантин ще на два тижні, тобто до 30 квітня. Зокрема, у столиці транспорт працюватиме винятково за спецперепустками.

Таке рішення було ухвалено, бо інакше медична система Києва просто не впорається з кількістю хворих.

Список обмежень у Києві під час карантину, дивіться на сайті Факти ICTV.

Фото: Depositphotos

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