Карантинні заходи у Києві дали можливість стабілізувати ситуацію – Поворозник

Карантинні заходи, які вже два тижні діють у Києві, дали можливість стабілізувати ситуацію. Нині у столиці немає зростання захворюваності коронавірусом, хоча є велика кількість важкохворих у лікарнях.

Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі одного з українських телеканалів.

– Я сподіваюся, що протягом двох тижнів ми зможемо досягти відповідних показників, щоб перейти до помаранчевої зони.

Однак навіть після цього потрібно буде дотримуватися усіх правил, аби знову не повернутися до червоної зони.

Під час Великодніх свят орієнтуватимуться на досвід попередній рік. Головне – не допустити масове скупчення людей.

– Я переконаний у тому, що ми пророблятимемо правила, за якими ми будемо святкувати Великодні свята, – розповів він.

Поворозник також нагадав, що транспорт у Києві продовжить працювати за спецперепустками.

Карантин у Києві

У Києві продовжили жорсткий карантин ще на два тижні, тобто до 30 квітня. Зокрема, у столиці транспорт працюватиме винятково за спецперепустками.

Таке рішення було ухвалено, бо інакше медична система Києва просто не впорається з кількістю хворих.

Список обмежень у Києві під час карантину, дивіться на сайті Факти ICTV.