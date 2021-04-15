Народні депутати України зберуться на засідання Верховної Ради у четвер, 15 квітня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.

Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 15 квітня 2021 року.

Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний

Серед іншого, народні депутати розглянуть:

проект закону №5017 про внесення змін до закону України про космічну діяльність ;

; внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов ;

; законопроект щодо ідентифікації та реєстрації тварин;

проект закону №3604 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків;

у разі затримання або тримання під вартою її батьків; проект закону №2289 про внесення змін до ст. 4 закону України щодо ввезення пестицидів на митну територію України ;

; законопроект про державну реєстрацію геномної інформації людини.

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Рада звільнила випускників 2021 від ДПА

Верховна Рада ухвалила закон щодо окремих питань завершення навчального року 2020/2021, який передбачає звільнення учнів від державної підсумкової атестації.

Документ №5014 підтримало 298 народних депутатів на засіданні 13 квітня.

Згідно зі змінами, учні, які завершують здобуття загальної середньої освіти цьогоріч, звільняються від державної підсумкової атестації.