Народні депутати України зберуться на засідання Верховної Ради у четвер, 15 квітня. Парламентарі розглянуть низку важливих документів.
Факти ICTV підготували порядок денний Верховної Ради на 15 квітня 2021 року.
Засідання Верховної Ради 9 скликання – порядок денний
Серед іншого, народні депутати розглянуть:
- проект закону №5017 про внесення змін до закону України про космічну діяльність;
- внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо виконаних постанов;
- законопроект щодо ідентифікації та реєстрації тварин;
- проект закону №3604 про внесення змін до Кримінального процесуального кодексу України щодо захисту прав та інтересів дитини у разі затримання або тримання під вартою її батьків;
- проект закону №2289 про внесення змін до ст. 4 закону України щодо ввезення пестицидів на митну територію України;
- законопроект про державну реєстрацію геномної інформації людини.
Рада звільнила випускників 2021 від ДПА
Верховна Рада ухвалила закон щодо окремих питань завершення навчального року 2020/2021, який передбачає звільнення учнів від державної підсумкової атестації.
Документ №5014 підтримало 298 народних депутатів на засіданні 13 квітня.
Згідно зі змінами, учні, які завершують здобуття загальної середньої освіти цьогоріч, звільняються від державної підсумкової атестації.