Кравчук оцінив можливість повернення ядерного статусу Україні

Очільник української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук оцінив ймовірність повернення Україні ядерного статусу. Він вважає, що наразі це питання не в пріоритеті на зовнішньополітичній арені країни.

– Є чіткі визначення зовнішньополітичного курсу. У ньому немає позиції про відновлення ядерного статусу, – запевни він.

За словами Кравчука, є інші позиції, які сьогодні для України дуже важливі, зокрема це єдність Європи.

Водночас посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що Україна може підняти питання повернення ядерного статусу, якщо не вступить в НАТО. Адже така співпраця допоможе захиститись від російської агресії.

Окрім того, за словами Мельника, Україна має справу з найбільшим переміщенням російських військ з часу Другої світової війни. Тож він закликав світ допомогти країні.

Агресія РФ

З кінця березня ситуація на Донбасі загострилася. Внаслідок обстрілів окупантів загинули українські військові.

Окрім того, РФ почала стягувати війська біля східних кордонів країни.

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