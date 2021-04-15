Локдаун у Києві: як Епіцентр порушує карантин (ВІДЕО)

Мережа гіпермаркетів будівельних та інших товарів для дому Епіцентр працює під час локдауну у Києві, порушуючи обмежувальні заходи.

На вулиці Полярній, 20Д, що в Оболонському районі столиці, уся парковка біля входу до Епіцентру зайнята автомобілями.

Центральний вхід вважається зачиненим, натомість відвідувачі та працівники виходять з гіпермаркету через спеціальний чорний вихід.

Всередині чимало покупців у масках, але деякі з них одягнули їх не повністю.

Між рядами асортименту інколи зустрічаються попереджувальні вивіски Прохід тимчасово заборонено.

Одразу ж біля них продавці консультують відвідувачів та допомагають грузити товари на візки.

На запитання журналіста, чи справді можна придбати товар в Епіцентрі прямо зараз, продавець запевнив, що у цьому немає жодних проблем.

– Ви вибрали, що ви захотіли. Ми можемо виписати, ви на касі оплачуєте, у віконце доставки показуєте оплачений документ, і вам скажуть, коли до вас надійде товар. Локдаун не для всіх, як виявилося.

Так, згідно з рішенням постійної комісії з питань ТЕБ та НС щодо коронавірусу робота магазинів, де не продаються продукти або побутова хімія, в обов’язковому порядку потрібно було перевести на онлайн-режим.

У такому випадку покупець оформляє замовлення на сайті магазину, оплачує товар і отримує його у віконці видачі замовлень, не заходячи всередину магазину.

Це вже не вперше

У листопаді мережа гіпермаркетів Епіцентр порушувала карантин вихідного дня, який діяв тоді в Україні.

У соцмережах компанія виклали пост, де повідомила про запровадження 72-годинної п’ятниці.

Таким чином Епіцентр офіційно заявив, що навіть у вихідні дні не збирається зачиняти двері магазинів.

У відповідь на такий хід компанії голова МОЗ України Максим Степанов запросив керівництво Епіцентру відвідати реанімаційні відділення з хворими на коронавірус.