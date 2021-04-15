Не візьмуть у НАТО – доведеться відновити ядерний статус: посол України у Німеччині

Україні доведеться відновити ядерний статус, якщо Захід не надасть сучасне озброєння та прийме у НАТО.

Про це заявив посол України в Німеччині Андрій Мельник.

Він назвав ситуацію в Україні катастрофічною.

– За нашими даними, майже 90 тис. військових, а також їхні збройні системи були стягнені до кордону та у район окупованого Криму і Донбасу. Це розгортання – не просто гра м’язами. Ми маємо справу з найбільшим переміщенням військ у Росії з часу Другої світової війни, – зазначив Мельник.

Він підкреслив, що заради захисту Україні потрібна не тільки солідарність Заходу, а й сучасне озброєння.

– Нам потрібні не лише гарні слова. Нам потрібна військова підтримка. Нам потрібні найсучасніші системи озброєння, щоб зміцнити нашу обороноздатність, – зазначив дипломат.

Мельник додав, що санкцій недостатньо, бо нині потрібні серйозніші кроки.

– Німеччина є четвертим за величиною експортером зброї у світі, і я вважаю, що Федеративна республіка також могла б відмовитися від цієї моралізаторської політики, – заявив посол.

Диплом наполіг, що Україні мають надати членство у НАТО, бо інакше, аби захиститись від РФ, Києву доведеться повернути на порядок денний питання ядерного статусу.

– В України немає іншого вибору: або ми є частиною союзу такого як НАТО і робимо свій внесок, щоб ця Європа стала сильнішою, або тоді у нас залишається єдина опція – озброюватись самим, і можливо, знову подумати про ядерний статус, – підкреслив Андрій Мельник.

Російські війська на Донбасі та в окупованому Криму

Росія суттєво збільшує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, грубо порушуючи режим припинення вогню та всіляко намагається звинуватити у цьому українські війська.

Також Кремль нарощує війська у Криму та біля кордонів України. Це викликало занепокоєння у західних союзників України. США, ЄС та НАТО висловили свою підтримку Україні та засудили дії Росії.

Джерело: Deutschlandfunk