Низькі темпи вакцинації в Україні та загострення на Донбасі створюють додатковий ризик майбутніх економічних витрат на тлі посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки.

В НБУ повідомляють, що основним ризиком для макропрогнозу є посилення карантину в Україні і в світі, а також низькі темпи вакцинації в країні.

Окрім того, незважаючи на часткову адаптацію бізнесу до нових умов, посилення карантину все одно уповільнює відновлення ділової активності.

Водночас ризик для економічних витрат створює й ескалація військового конфлікту вздовж держкордону України, волатильність на світових ринках капіталу і різке погіршення умов торгівлі.

Також НБУ погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 7%, як це було у січневому прогнозі, до 8%.

Водночас в НБУ сподіваються, що інфляція повернеться до 5% до 2022 року.