PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Анастасія Рогожінська |

Низькі темпи вакцинації призведуть до економічних витрат України – НБУ

Низькі темпи вакцинації в Україні та загострення на Донбасі створюють додатковий ризик майбутніх економічних витрат на тлі посилення інфляційного тиску в умовах відновлення глобальної економіки.

Економіка

В НБУ повідомляють, що основним ризиком для макропрогнозу є посилення карантину в Україні і в світі, а також низькі темпи вакцинації в країні.

Окрім того, незважаючи на часткову адаптацію бізнесу до нових умов, посилення карантину все одно уповільнює відновлення ділової активності.

Водночас ризик для економічних витрат створює й ескалація військового конфлікту вздовж держкордону України, волатильність на світових ринках капіталу і різке погіршення умов торгівлі.

Читайте
Банки погодились обговорити зниження міжбанківських комісій – НБУ

Також НБУ погіршив прогноз інфляції на 2021 рік з 7%, як це було у січневому прогнозі, до 8%.

Водночас в НБУ сподіваються, що інфляція повернеться до 5% до 2022 року.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка