У четвер, 15 квітня, депутати Верховної Ради збираються на чергове засідання.

На порядку денному є кілька важливих питань для розгляду.

У першому читанні парламентарі голосуватимуть за внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

У другому читанні планують розглянути внесення деяких змін до держбюджету 2021. Також депутати розглянуть закон Про культуру.

Година запитань до уряду

Верховна Рада під час години запитань до уряду 16 квітня хоче заслухати доповідь міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо ситуації з вакцинацією від коронавірусу.

Зокрема від МОЗ хочуть почути, як у відомстві планують збільшувати довіру населення до вакцинації і що відбувається з додатковими партіями вакцин.